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SPK'dan 7 portföy şirketine neşter! Pusula ve Tera fonları kapatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu, Pusula ve Tera’nın da aralarında bulunduğu 7 portföy şirketinin fonlarını işleme kapattı. Yatırımcıların kilitlendiği kararda işlemler durduruldu.

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SPK'dan 7 portföy şirketine neşter! Pusula ve Tera fonları kapatıldı

Sermaye piyasalarında hareketli dakikalar yaşanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finans sektörünü yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Piyasa dengelerini ve yatırımcı haklarını gözeten kurul, 7 portföy şirketinin fonlarını işleme kapattığını resmi olarak duyurdu.

SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteninde yer alan karara göre uygulama Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Hedef Portföy Yönetimi, Atlas Portföy Yönetimi, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve katılma payları TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarını kapsıyor.

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SPK'dan 7 portföy şirketine neşter! Pusula ve Tera fonları kapatıldı-2 SPK'dan 7 portföy şirketine neşter! Pusula ve Tera fonları kapatıldı-3 SPK'dan 7 portföy şirketine neşter! Pusula ve Tera fonları kapatıldı-4

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