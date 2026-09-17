Kozinoğlu'na 'ZAMAN' ayarlı Pusu! Vadi'deki çakal Ekrem Dumanlı çıktı: Pana Film'e neden gitti, Bahadır Özdener ile nerede görüldü?
Kaşif Kozinoğlu dosyası raftan indi, Kurtlar Vadisi'ndeki "Pusu" görüldü. Her sahnesi ayrı bir mesaj taşıyan diziye FETÖ incelemesi başlatıldı. Osman Sınav'ın diziden el çektirilmesi sonrası Ekrem Dumanlı'nın Pana Filmi zaman zaman ziyaret ettiği iddia edilirken soruşturmanın seyrini değiştirecek bir detay gün yüzüne çıktı. FETÖ'nün medya imamı Dumanlı, Taraf'ta "Sizin Kaşif'inizden kahraman çıkmaz" yazdı, Pusu'da "Kaşifoğlu" karakteri "hain" gösterilip infaz edildi. Bu durum "Senaryoya FETÖ müdahalesi" iddialarını kuvvetlendirdi. Peki, Pusu'nun senaristi Bahadır Özdener ve Ekrem Dumanlı, Kozinoğlu'nun ölümünden 17 gün sonra nerede buluştu? Takvim arşivi açtı, o teması belgeledi.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü üzerinde başlatılan soruşturma Kurtlar Vadisi'ne uzandı. Raci Şaşmaz'ın ifadesi kafalardaki soru işaretini gidermezken pandoranın kutusu açıldı.
Her sahnesi ayrı bir mesaj taşıyan Kurtlar Vadisi Pusu dizisine FETÖ incelemesi başlatıldı.
TEHDİT İDDİALARINA "SALDIRI" DA EKLENDİ: "DİZİYİ BIRAKSIN DİYE SİNEGRAF'IN CAMLARINI İNDİRDİLER"
Osman Sınav'ın tehdit edildiği için diziden ayrıldığını söylenirken, Sinegraf'a saldırı yapıldığı öne sürüldü.
Gazeteci Aytunç Erkin, "Osman Sınav yaşarken, Sinegraf'ın camı çerçevesi bir gece yarısı indiriliyor. Kurtlar Vadisi'ni bıraksın diye. Osman Sınav'ın da geri çekildiği belirtiliyor" şeklinde konuştu.
"EKREM DUMANLI PANA FİLMİ ZİYARET EDERDİ"
Sınav'ın diziden el çektirilmesi sonrası dizinin yapımını devralan Pana Film'in FETÖ'nün medya imamı Ekrem Dumanlı ile temas kurduğuna yönelik iddialar ise gündeme bomba gibi düştü.
Aytunç Erkin konuya ilişkin "Ekrem Dumanlı'nın zaman zaman Kurtlar Vadisi Pusu'yu çeken Pana Filmi ziyaret ettiği söyleniyor" ifadelerini kullandı.
DUMANLI YAZDI, KOZİNOĞLU DİZİDE ŞEYTANLAŞTIRILDI: SENARYOYA FETÖ MÜDAHALESİ Mİ?
Tam da bu noktada Kaşif Kozinoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek bir detay gün yüzüne çıktı. FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın Taraf Gazetesi'nde "Sizin Kaşif'inizden kahraman çıkmaz" yazısı kaleme aldığı öğrenildi.
"Pana Filmi ziyaret ederdi" denilen Dumanlı'nın bu sözleri ile eş güdümlü olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Kaşifoğlu" karakteri "hain" gösterilip infaz edildi.
Ortaya çıkan tablo "Senaryoya FETÖ müdahalesi" iddialarını kuvvetlendirdi.
KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜDEN 17 GÜN SONRA BİR ARADALAR
Nitekim, Kurtlar Vadisi Pusu'yu yazan kalemlerin, Kaşif Kozinoğlu'nun kırkı çıkmadan FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ile bir araya geldiği ortaya çıktı.
Takvim.com.tr, arşivi açtı. Pusu'nun senaristi Bahadır Özdener'in Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünden yalnızca 17 gün sonra Ekrem Dumanlı ile temas kurduğu görüldü.
Özdener, FETÖ'nün amiral gemisi Zaman Gazetesi'nin 29 Kasım 2011'deki 25. yıl kutlamalarına katıldı. Ekrem Dumanlı'dan sonra sözü alıp Zaman'a övgüler yağdırdı.
Kurtlar Vadisi senaristi, FETÖ'nün propaganda mecrası Zaman için şu ifadeleri kullandı:
"Farklı gözlerle farklı bakış açılarına her zaman ihtiyaç var. Zaman bize bu anlamda 25 yıldır hizmet veriyor. Türkiye de farklı bakış açılarının yeşermesi ve kurumsallaşması çok önemli. Önümüzdeki 25 yıl içinde farklı bakış açıları aynı Zaman gibi yeşerecek ve kurumsallaşacak"
Bu açıklama akıllara şu soruları getirdi:
"Farklı gözlerle farklı bakış açılarına ihtiyaç duyduğunu" belirten Bahadır Özdener, Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaryosunu kaleme alırken kimlerin farklı bakış açılarından yararlandı?
"Önümüzdeki 25 yıl içinde farklı bakış açıları Zaman gibi yeşerecek" diyerek neyi ima etti?
Nitekim bu sözlerden hemen sonra FETÖ 17/25 Aralık ihanetine imza attı, milli iradeye pusu kurup 15 Temmuz 2016'da darbeye kalkıştı.
O SAHNEDEN İKİ GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
FETÖ'nün 17/25 Aralık ihaneti ve 15 Temmuz öncesi diziler üzerinden subliminal mesaj verdiği bilinirken, Kaşif Kozinoğlu soruşturması bu durumun izdüşümlerini taşıyor.
Kurtlar Vadisi Pusu'nun 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümünde "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin infaz emri verildi. 136. bölümdeki bir sahnede "Kaşifoğlu! Azrail'in benim. Kaşifoğlu, seni ben öldüreceğim" denildi.
Bu sahneden yalnızca iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu Silivri'de şüpheli bir şekilde can verdi.
Kozinoğlu'nun ölümünden sonra, 8 Aralık 2011'de yayınlanan 139. bölümde ise Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu söylediği, ardından duş aldığı ve "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü görülüyor.
Tüm bu süreçte Ekrem Dumanlı'nın Pana Filmi ziyaret ettiği söyleniyor, Kurtlar Vadisi senaristleri de FETÖ'nün amiral gemisi Zaman Gazetesi'nin gecelerinde boy gösterdiği görülüyor.
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