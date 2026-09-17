Dumanlı'nın Kaşif Kozinoğlu'nu hedef alan yazıları sonrası, Pana Filme yaptığı ziyaretler ʺSenaryoya FETÖ müdahalesiʺ yorumlarını beraberinde getirdi



DUMANLI YAZDI, KOZİNOĞLU DİZİDE ŞEYTANLAŞTIRILDI: SENARYOYA FETÖ MÜDAHALESİ Mİ?



Tam da bu noktada Kaşif Kozinoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek bir detay gün yüzüne çıktı. FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın Taraf Gazetesi'nde "Sizin Kaşif'inizden kahraman çıkmaz" yazısı kaleme aldığı öğrenildi. "Pana Filmi ziyaret ederdi" denilen Dumanlı'nın bu sözleri ile eş güdümlü olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Kaşifoğlu" karakteri "hain" gösterilip infaz edildi.



Ortaya çıkan tablo "Senaryoya FETÖ müdahalesi" iddialarını kuvvetlendirdi.

Bahadır Özdener'in Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünden yalnızca 17 gün sonra Ekrem Dumanlı ile Zaman Gazetesi etkinliğinde bir araya geldi



KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜDEN 17 GÜN SONRA BİR ARADALAR



Nitekim, Kurtlar Vadisi Pusu'yu yazan kalemlerin, Kaşif Kozinoğlu'nun kırkı çıkmadan FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ile bir araya geldiği ortaya çıktı.



Takvim.com.tr, arşivi açtı. Pusu'nun senaristi Bahadır Özdener'in Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünden yalnızca 17 gün sonra Ekrem Dumanlı ile temas kurduğu görüldü.

Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaristi Bahadır Özdener (solda)



Özdener, FETÖ'nün amiral gemisi Zaman Gazetesi'nin 29 Kasım 2011'deki 25. yıl kutlamalarına katıldı. Ekrem Dumanlı'dan sonra sözü alıp Zaman'a övgüler yağdırdı.



Kurtlar Vadisi senaristi, FETÖ'nün propaganda mecrası Zaman için şu ifadeleri kullandı: "Farklı gözlerle farklı bakış açılarına her zaman ihtiyaç var. Zaman bize bu anlamda 25 yıldır hizmet veriyor. Türkiye de farklı bakış açılarının yeşermesi ve kurumsallaşması çok önemli. Önümüzdeki 25 yıl içinde farklı bakış açıları aynı Zaman gibi yeşerecek ve kurumsallaşacak"





Bu açıklama akıllara şu soruları getirdi:



"Farklı gözlerle farklı bakış açılarına ihtiyaç duyduğunu" belirten Bahadır Özdener, Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaryosunu kaleme alırken kimlerin farklı bakış açılarından yararlandı?



"Önümüzdeki 25 yıl içinde farklı bakış açıları Zaman gibi yeşerecek" diyerek neyi ima etti?



Nitekim bu sözlerden hemen sonra FETÖ 17/25 Aralık ihanetine imza attı, milli iradeye pusu kurup 15 Temmuz 2016'da darbeye kalkıştı.