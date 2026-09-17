İçişleri Bakanı, 8 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 230 milyon liralık hareketlilik tespit edildi. İçişleri Bakanı, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların ayrıntılarını paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Ağrı, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Manisa, Samsun, Sivas ve Van'da operasyonlar düzenlendi.

8 ilde 9 suç örgütüne darbe: 76 şüpheli yakalandı 8 İLDE 76 ŞÜPHELİ YAKALANDI İl jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 9 ayrı organize suç örgütü hedef alındı. Çalışmalar kapsamında toplam 76 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Ağrı ve Samsun'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları, Kırklareli ve Çanakkale'de ise organize şekilde uyuşturucu madde ticareti yürüttükleri belirlendi. Aydın'daki şüphelilerin göçmen kaçakçılığı yaptığı, Van, Sivas ve Manisa'da yakalanan şüphelilerin ise çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.