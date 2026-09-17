8 ilde 9 suç örgütüne operasyon: 76 şüpheli yakalandı, hesaplarda 3,2 milyar TL’lik para trafiği tespit edildi
Jandarma ekipleri, 8 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Silah ve mühimmat kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, organize suç ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 76 şüpheli yakalanırken, MASAK incelemesinde hesaplarda 3 milyar 230 milyon TL’lik hareketlilik tespit edildi.
İçişleri Bakanı, 8 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 230 milyon liralık hareketlilik tespit edildi.
İçişleri Bakanı, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların ayrıntılarını paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Ağrı, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Manisa, Samsun, Sivas ve Van'da operasyonlar düzenlendi.
8 İLDE 76 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İl jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 9 ayrı organize suç örgütü hedef alındı. Çalışmalar kapsamında toplam 76 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin Ağrı ve Samsun'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları, Kırklareli ve Çanakkale'de ise organize şekilde uyuşturucu madde ticareti yürüttükleri belirlendi.
Aydın'daki şüphelilerin göçmen kaçakçılığı yaptığı, Van, Sivas ve Manisa'da yakalanan şüphelilerin ise çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.
HESAPLARDA 3 MİLYAR 230 MİLYON LİRALIK HAREKETLİLİK
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda toplam 3 milyar 230 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edildi.
İçişleri Bakanı paylaşımında, güvenlik güçlerinin organize suç örgütleriyle mücadelesinin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, "Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan, operasyonda görev alan Jandarma ekipleri, KOM Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarını da tebrik etti.