Konya Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren projelerle özel gereksinimli öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemeye devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Konya merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren 120 özel eğitim kurumunda öğrenim gören öğrencilere eğitim materyali desteği sağlandı. Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ve İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in katılımıyla Karatay Birol Polat Özel Eğitim Anaokulu'nda eğitim materyali dağıtım programı gerçekleştirildi. Programda özel öğrencilerle bir araya gelen Vali Akın, Başkan Altay, Genel Müdür Otrar ve protokol üyeleri, eğitim setlerini öğrencilere dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.

"HAYATIN HER ANINDA ÖZEL GEREKSİNİMLİ VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ" Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bugün şehrimizdeki özel eğitim gören çocuklarımız için çok kıymetli bir işi Sayın Valimiz ve Genel Müdürümüzle birlikte gerçekleştirmiş olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak hayatın her anında özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan fiziki olarak şehrimizi onların gündelik hayatına hazırlarken, bir taraftan da eğitimle ilgili ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bugün de Millî Eğitim Bakanlığımızla birlikte şehrimizdeki 120 okulumuza materyallerin dağıtımını gerçekleştirdik. 97 koliden oluşan materyaller, özel çocuklarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak eğitimleri içeren önemli bir iş oldu. Sayın Valimize ve Genel Müdürümüze teşekkür ederim. İnşallah bununla eğitim alan çocuklarımız güzel gelişimler gösterecekler. Hepsine hayat boyu başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.