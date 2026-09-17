MGK İÇİN EKİM-KASIM TAKVİMİ

Uçum, PKK mensupları açısından öngörülen altı aylık başvuru sürecinin başlamasına zemin oluşturacak MGK kararının ekim ya da kasım ayında gündeme gelebileceğini belirtti.

Sahadaki gelişmelere işaret eden Uçum şunları söyledi:

"Sürecin yürüdüğü, ilerlemenin olduğu tespit edilebilir. Irak Başbakanı açıklama yaptı, buradan sonuç çıkabilir. Dışişleri Bakanı Suriye'ye gitti. Pratik süreçlerin yürüdüğü, ilerlediği noktasında izlenimimiz var.

Kasım ayına MGK kararının yetiştirilmesi, teyit ilanı saha süreçlerine göre olacağına göre ilerleme var ki bu işin olabileceği yönünde değerlendirme var."

Süreç kapsamında oluşturulan raporun MGK'ye sunulması ve saha şartlarının yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sonraki hukuki aşamalara geçilmesi öngörülüyor.

ÖCALAN'A SİLAHSIZLANMA KOMİSYONUNDA GÖREV

Uçum, Takip ve Değerlendirme Kurulu bünyesinde dört ayrı alt komisyon oluşturulduğunu belirterek Abdullah Öcalan'ın Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda görev alacağını açıkladı.

Öcalan'a süreçte görev verilmesinin hukuki statüsünün değiştirilmesi anlamına gelmediğini vurgulayan Uçum, "Statüden kasıt bekleneni daha iyi yapabilmesi için sağlanan imkandır, farklı şekillerde değerlendirilmesi gerekir" dedi.