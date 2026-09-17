ABD gazetesi Axios'a konuşan iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD, İsrail ve çeşitli Arap ülkelerinden üst düzey askeri komutanların geçtiğimiz hafta Almanya'da bir araya gelerek İran savaşı ve bölgedeki gerilimler hakkında görüştüğünü yazdı. ALMANYA'DA GİZLİ TOPLANTI İDDİASI ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper tarafından düzenlenen özel toplantı katılımcı ülkelerin hiçbiri tarafından resmi olarak duyurulmadı.

Axios. Fotoğraflar: Takvim, Reuters İRAN SAVAŞINDAN BU YANA BİR İLK Axios, geçmişte benzer toplantılar yapılmış olsa da Almanya'da düzenlenen söz konusu toplantının İran savaşından bu yana bir ilk olduğunu vurguladı. Toplantıda Cooper'ın yanı sıra İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Ürdün ve Mısır'ın genelkurmay başkanlarının da katıldığı belirtildi. CENTCOM KOMUTANI "ABD ÇEKİLMEYECEK" DEDİ Axios'un aktardığına göre Cooper, İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarına rağmen ABD ordusunun bölgeden çekilmeyeceğine dair gruba güvence verdi. Ayrıca ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini genişletme planı hakkında bilgi verdiği belirtildi. İsrailli bir yetkili, Genelkurmay Başkanı General Eyal Zamir'in diğer katılımcılara çeşitli cephelerdeki IDF saldıırları hakkında bilgi verdiğini söyledi. CENTCOM, yaptığı açıklamada, "Almanya'da düzenlenen planlı bir konferans sırasında sekiz ülkeden üst düzey askeri liderleri ağırladık. Liderler, Orta Doğu'da güvenlik iş birliğini geliştirme fırsatlarını görüştüler." diyerek toplantıyı doğruladı.