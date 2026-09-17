İran savaşı sonrası bir ilk! Almanya’da gizli Orta Doğu zirvesi: ABD, İsrail ve Arap komutanlar bir araya geldi
ABD, İsrail ve çeşitli Arap ülkelerinden üst düzey askeri komutanların Almanya’da düzenlediği gizli zirvede, İran savaşı ve bölgedeki artan güvenlik risklerinin masaya yatırıldığı iddia edildi. CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın toplantıda ABD'nin bölgeden çekilmeyeceğini vurguladığı belirtildi. Toplantı, İran savaşı sürecinden bu yana bu formatta ilk üst düzey buluşma olarak dikkat çekti.
ABD gazetesi Axios'a konuşan iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD, İsrail ve çeşitli Arap ülkelerinden üst düzey askeri komutanların geçtiğimiz hafta Almanya'da bir araya gelerek İran savaşı ve bölgedeki gerilimler hakkında görüştüğünü yazdı.
ALMANYA'DA GİZLİ TOPLANTI İDDİASI
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper tarafından düzenlenen özel toplantı katılımcı ülkelerin hiçbiri tarafından resmi olarak duyurulmadı.
İRAN SAVAŞINDAN BU YANA BİR İLK
Axios, geçmişte benzer toplantılar yapılmış olsa da Almanya'da düzenlenen söz konusu toplantının İran savaşından bu yana bir ilk olduğunu vurguladı.
Toplantıda Cooper'ın yanı sıra İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Ürdün ve Mısır'ın genelkurmay başkanlarının da katıldığı belirtildi.
CENTCOM KOMUTANI "ABD ÇEKİLMEYECEK" DEDİ
Axios'un aktardığına göre Cooper, İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarına rağmen ABD ordusunun bölgeden çekilmeyeceğine dair gruba güvence verdi. Ayrıca ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini genişletme planı hakkında bilgi verdiği belirtildi.
İsrailli bir yetkili, Genelkurmay Başkanı General Eyal Zamir'in diğer katılımcılara çeşitli cephelerdeki IDF saldıırları hakkında bilgi verdiğini söyledi.
CENTCOM, yaptığı açıklamada, "Almanya'da düzenlenen planlı bir konferans sırasında sekiz ülkeden üst düzey askeri liderleri ağırladık. Liderler, Orta Doğu'da güvenlik iş birliğini geliştirme fırsatlarını görüştüler." diyerek toplantıyı doğruladı.
İSRAİLLİ YETKİLİLERDEN BAE İDDİASI
İsrailli yetkililer, İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne Demir Kubbe füze savunma sistemini ve onu işletecek personeli konuşlandırdığını ve BAE'ye istihbarat, gözetim ve keşif konusunda yardım sağladığını öne sürüyor.
AXIOS ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKTİ
Axios ayrıca, Almanya'daki toplantının, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını tırmandırdığı, karada ilerleme kaydettiği ve Kızıldeniz'deki Bab el-Mendeb Boğazı'nın kontrolünü fiilen ele geçirdiği bir dönemde yapıldığına dikkat çekti.
Axios'a göre konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, İsrail ve Suudi Arabistan'ın CENTCOM'un da yardımıyla İsrail'İn Husilere karşı Suudi askeri operasyonlarına nasıl destek verebileceği ve BAE'ye verdiği desteğe benzer şekilde istihbarat, gözetleme ve keşif yardımı sağlayabileceği konusunda görüşmeler yaptığını söyledi.