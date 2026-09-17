Kayıp Büşra'nın babasından çelişkili ifade! "Konuşma bizi hapse attırırsın" dediği eşini suçladı: Meğer dede de çocukları alıkoymuş
11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan Yusuf Balıkçı'nın savcılık ifadesine Takvim.com.tr ulaştı. Çapraz sorguda köşeye sıkışan Balıkçı, önce "Elif çocuğa ne yaptı bilmiyorum. Çocuk Elif'in yanındaydı" diyerek suçu eşine atmaya kalktı sonra da çelişkili beyanlarda bulundu. Kızının kaybolduğunun anlaşıldığı ilk anlarda ruhsatsız tüfeklerini saklama telaşına düştüğünü itiraf etti. Eşine Zazaca "Sus konuşma, sen böyle konuşursan bizi hapse attıracaksın" dediğini adli makamlar huzurunda kabul etti. Öte yandan 2024'te dede Seyit Kan'ın baba Yusuf Balıkçı'dan 100.000 TL isteyip çocukları alıkoyduğu ifadelere yansıdı.
İlk aşamada anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı, yakınları ve olayla bağlantısı araştırılan kişiler olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma sürerken ailenin diğer dört çocuğu koruma altına alındı. Çocuklardan Ramazan ve Hilal Balıkçı, babalarının borçlu olduğu Mehmet Kızılkaya'nın borca karşılık çadıra girerek Büşra'yı götürdüğünü anlattı. Bunun üzerine yeniden ifadesi alınan anne Elif Balıkçı, önceki beyanlarını eşi Yusuf ve ablası Rahime'nin yönlendirmesiyle verdiğini söyledi.
Bu yeni beyanlar üzerine Mehmet Kızılkaya, 16 Eylül'de Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Adli işlemler sonucunda anne Elif Balıkçı ile baba Yusuf Balıkçı hakkında "çocuk altsoyu kasten öldürme", Rahime Budak, Özcan Budak, Mihtad Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 17 Eylül 2026 tarihinde tutuklama kararı verildi.
Gelinen aşamada soruşturmada 6 tutuklu, 4 adli kontrollü, 1 gözaltında ve 1 doğrudan serbest bırakılan olmak üzere toplam 12 şüpheli bulunuyor; Büşra Balıkçı'nın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Takvim.com.tr, tutuklanan baba Yusuf Balıkçı'nın çelişkili ifadelerine ulaştı.
KENDİ İFADESİYLE ÇELİŞTİ
Yusuf Balıkçı ifadesinde, olay günü saat 19.00 sularında çadırda kucağında uyuyan kızı Büşra'yı yatağına bırakarak üzerini örttüğünü öne sürdü. Saat 20.00 civarında hayvanları otlatmak amacıyla eşeğiyle çadırdan ayrıldığını belirten Balıkçı, saat 23.00 sıralarında telefonla arandığını ve Büşra'nın çadırda olmadığının söylenmesi üzerine geri döndüğünü dile getirdi.
Ancak Balıkçı, ifadesinin ilk kısmında Büşra'yı kucağında uyutup battaniyesini örttüğünü belirtirken, çapraz sorgu ve önceki beyan hatırlatmalarında kucağında uyutmadığını, Büşra'nın oyun oynarken kendiliğinden uyuduğunu söyleyerek çelişkiye düştü.
SİLAH GİZLEME DERDİNE DÜŞTÜ
Sorgulama tutanaklarına yansıyan ifadelere göre, olay gecesi kızı Büşra'yı uyutup yatağına bıraktığını öne süren baba Yusuf Balıkçı, kızının kaybolduğunun anlaşıldığı ilk anlarda ruhsatsız tüfeklerini saklama telaşına düştüğünü itiraf etti.
Tüfeği akrabası Özcan Budak'a vererek saklamasını istediğini belirten şüpheli baba, bu talimatı yaylada bulunan Kazım Dur'un yönlendirmesiyle verdiğini iddia etti.
"SUS KONUŞMA, BİZİ HAPSE ATTIRACAKSIN!"
İfadedeki en çarpıcı nokta ise karakoldaki çapraz sorgu sırasında yaşandı.
Jandarma ekiplerinin nezaretinde eşi Elif Balıkçı ile ana dilleri olan Zazaca dilinde konuşan Yusuf Balıkçı, eşine "Sus konuşma, sen böyle konuşursan bizi hapse attıracaksın" dediğini adli makamlar huzurunda kabul etti.
Eşinin olay gecesi bölgeden geçen şüpheli araçlardan bahsetmesi üzerine bu baskıyı kurduğunu öne süren babanın, gerçekleri gizlemeye çalıştığı değerlendiriliyor.
Nitekin Yusuf Balıkçı'nın "Elif çocuğa ne yaptı bilmiyorum. Çocuk Elif'in yanındaydı" diyerek suçu anne Elif Balıkçı'nın üzerine atması dikkat çekti.
"ÇOCUĞUMU ÖLDÜRÜP KAYALIK BİR ALANA BIRAKMADIM"
Büşra'ya ait kıyafetlerin akrabaları tarafından yapılan arama sırasında bulunduğunu ve jandarmaya haber verildiğini belirten Yusuf Balıkçı, ifadesinin sonunda suçlamaları reddederek, "Kızım Büşra'ya ne olduğunu bilmiyorum. Çocuğumu öldürüp kayalık bir alana bırakmadım. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum." dedi
AİLE BOYU REZALET: DEDE 100 BİN TL İSTEYİP ÇOCUKLARI ALIKOYMUŞ
Yusuf Balıkçı 2024'te eşi Elif Balıkçı ile kavga ettikten sonra, eşinin babası Seyit Kan'ın bulundukları mezraya geldiğini anlattı. Babasıyla giden Elif Balıkçı'nın kendisine boşanma davası açtığını anlattı.
Daha sonra eşiyle barıştığını ancak ailesinin buna müsaade etmediğini söyledi.
Elif Balıkçı'nın kendisiyle gelmesi üzerine babası Seyit Kan'ın arayıp "Sen benim kızımı kaçırdın, bana 100.000 TL vereceksin. Karına ve çocuklarına masraf ettim" dediğini öne sürdü. Buna karşılık Seyit Kan'a 15.000 TL elden para verdiğini anlattı. Böylelikle çocuklarını geri alabildiğini dile getirdi.
ÇOCUKLARIN İTİRAFI MEHMET KIZILKAYA'YI YAKALATTI
Ailenin koruma altına alınan diğer çocukları Ramazan ve Hilal Balıkçı'nın, babalarının borçlu olduğu Mehmet Kızılkaya'nın alacağına karşılık çadıra girip Büşra'yı götürdüğünü anlatması yönü değiştirdi. Eşinin ve ablasının baskısıyla ilk başta farklı ifade verdiğini söyleyen anne Elif Balıkçı'nın yeni beyanları sonrası Diyarbakır'da yakalanan Mehmet Kızılkaya gözaltına alındı.
Kayıp Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları aralıksız sürerken, adli makamlar tutuklu şüphelilerin çelişkili ifadeleri ve gizlenen deliller üzerinden olayı aydınlatmaya çalışıyor.