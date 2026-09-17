Yusuf Balıkçı, eşine ʺSus konuşma, sen böyle konuşursan bizi hapse attıracaksınʺ dediğini kabul etti

"SUS KONUŞMA, BİZİ HAPSE ATTIRACAKSIN!"



İfadedeki en çarpıcı nokta ise karakoldaki çapraz sorgu sırasında yaşandı.



Jandarma ekiplerinin nezaretinde eşi Elif Balıkçı ile ana dilleri olan Zazaca dilinde konuşan Yusuf Balıkçı, eşine "Sus konuşma, sen böyle konuşursan bizi hapse attıracaksın" dediğini adli makamlar huzurunda kabul etti.

Eşinin olay gecesi bölgeden geçen şüpheli araçlardan bahsetmesi üzerine bu baskıyı kurduğunu öne süren babanın, gerçekleri gizlemeye çalıştığı değerlendiriliyor.



Nitekin Yusuf Balıkçı'nın "Elif çocuğa ne yaptı bilmiyorum. Çocuk Elif'in yanındaydı" diyerek suçu anne Elif Balıkçı'nın üzerine atması dikkat çekti.



"ÇOCUĞUMU ÖLDÜRÜP KAYALIK BİR ALANA BIRAKMADIM"



Büşra'ya ait kıyafetlerin akrabaları tarafından yapılan arama sırasında bulunduğunu ve jandarmaya haber verildiğini belirten Yusuf Balıkçı, ifadesinin sonunda suçlamaları reddederek, "Kızım Büşra'ya ne olduğunu bilmiyorum. Çocuğumu öldürüp kayalık bir alana bırakmadım. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum." dedi







AİLE BOYU REZALET: DEDE 100 BİN TL İSTEYİP ÇOCUKLARI ALIKOYMUŞ



Yusuf Balıkçı 2024'te eşi Elif Balıkçı ile kavga ettikten sonra, eşinin babası Seyit Kan'ın bulundukları mezraya geldiğini anlattı. Babasıyla giden Elif Balıkçı'nın kendisine boşanma davası açtığını anlattı.



Daha sonra eşiyle barıştığını ancak ailesinin buna müsaade etmediğini söyledi.



Elif Balıkçı'nın kendisiyle gelmesi üzerine babası Seyit Kan'ın arayıp "Sen benim kızımı kaçırdın, bana 100.000 TL vereceksin. Karına ve çocuklarına masraf ettim" dediğini öne sürdü. Buna karşılık Seyit Kan'a 15.000 TL elden para verdiğini anlattı. Böylelikle çocuklarını geri alabildiğini dile getirdi.