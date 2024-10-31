İstanbul’da Ziyech zirvesi

Hazırlık kampında yıldızlaşan ancak sakatlık sorunları yüzünden yeniden gözden düşen Hakim Ziyech'in geleceği belirsizliğini koruyor. Başta Suudi Arabistan, Katar ve ABD olmak üzere çok sayıda ülkeden talipleri olan Ziyech'in durumuyla ilgili önümüzdeki hafta toplantı yapılacağı ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı yönetimle çok yakın ilişkileri olan ve yıldız futbolcunun da menajerliğini yapan George Gardi'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Bu zirvede hem Hakim Ziyech'le ilgilenen kulüpler hem de takım içindeki durumu masaya yatırılacak.

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