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İstanbul’da Ziyech zirvesi

Faslı yıldızın menajerliğini yapan George Gardi’nin önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek Galatasaray yönetimiyle görüşeceği ve Ziyech’in geleceğinin masaya yatırılacağı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024
İstanbul’da Ziyech zirvesi

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Hazırlık kampında yıldızlaşan ancak sakatlık sorunları yüzünden yeniden gözden düşen Hakim Ziyech'in geleceği belirsizliğini koruyor. Başta Suudi Arabistan, Katar ve ABD olmak üzere çok sayıda ülkeden talipleri olan Ziyech'in durumuyla ilgili önümüzdeki hafta toplantı yapılacağı ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı yönetimle çok yakın ilişkileri olan ve yıldız futbolcunun da menajerliğini yapan George Gardi'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Bu zirvede hem Hakim Ziyech'le ilgilenen kulüpler hem de takım içindeki durumu masaya yatırılacak.

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