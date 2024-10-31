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Hem yıldız hem iyi insan

Osimhen örnek kişiliği ile de alkış topluyor. Nijeryalı forvetin ilk golünü attığı Kasımpaşa maçının ardından tüm Florya personeline hediyeler aldığı belirtiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024
Hem yıldız hem iyi insan

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Yaz transfer döneminin son gününde tüm dünyayı şaşkına çeviren bir hamle ile Napoli'den Galatasaray'a transfer olan Victor Osimhen performansıyla göz dolduruyor. Son olarak Beşiktaş derbisinde ağları sarsan ve Sarı-Kırmızılılar'ın ligin zirvesine çıkmasında büyük rol oynayan Nijeryalı yıldız örnek kişiliği ile de dikkat çekiyor. Florya'ya adım attığı günden itibaren mütevaziliği ve sempatikliği ile herkes tarafından sevilen Osimhen'in Sarı-Kırmızılı formayla ilk golünü attığı Kasımpaşa maçının ardından tüm tesis personeline hediyeler aldığı ortaya çıktı. Bu hamlesiyle herkesi şaşırtan 25 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşları ve teknik heyetle uyumu da dikkat çekiyor. Sezon sonunda Galatasaray'la yaptığı kiralık anlaşması sona erecek olan Osimhen, Beşiktaş derbisi sonrası gelen soru üzerine, "Devre arasında takımdan ayrılmayacağım" ifadesini kullanmıştı.

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