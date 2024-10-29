Lider Galatasaray, Beşiktaş’ı devirdi!

Derbide zafer Cimbom'un... Lider Galatasaray sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe'den sonra bir ezeli rakibini daha deviren Sarı-Kırmızılılar zirvede maç fazlasıyla farkı 8 puana yükseltti.

SARA'DAN HARİKA SERVİS

4. dakikada Semih'in dar açıdan vuruşu yan ağlarda kaldı. 6. dakikada Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu topu güçlükle kornere çeldi. 13. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sara'nın sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Davinson Sanchez altıpas üzerinde çok iyi bir kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-0.

MUÇİ'DEN İNANILMAZ GOL

45. dakikada Icardi'nin şutunda, Emirhan Topçu'ya çarpan top direğin dibinden kornere gitti. 54. dakikada Mario'nun şutunda Abdülkerim çok önemli bir hamle yaptı. 61. dakikada Muslera kalesinden çıkarak net bir pozisyonu önledi. 67. dakikada yine Sara ortaladı, bu kez Osimhen kafayla golü attı: 2-0. 90+4. dakikada Ernest Muçi inanılmaz bir şutla farkı 1'e indirdi: 2-1. Ancak bu gol puan için yetmedi.

KAAN HEM SAKAT HEM DE CEZALI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un jokerleri arasında yer alan Kaan Ayhan derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu Samsunspor maçında forma giymeyecek. Öte yandan İkinci yarının başında sakatlanan Kaan yerini Jelert'e bıraktı.



KARTAL'A KARŞI BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Dev derbide Beşiktaş'ı deviren Galatasaray ezeli rakibine karşı sahasındaki büyük üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar, Kartal'a karşı evindeki son 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

DURAN TOPTAN TAM 13. GOL

Galatasaray bu sezon ligde attığı 29 golün 13'ünü duran toplardan kaydetti. Bu alanda ligin açık ara en iyisi olan Cimbom, geçen sezon da 15 kez fileleri havalandırarak duran toptan en çok gol atan takım olmuştu.

ÖNCE SOL SONRA SAĞ BEK!

Okan Buruk derbide sol bek pozisyonunda sakatlığı bulunan Jakobs'un yerine Barış Alper'e görev verdi. Milli futbolcu, Kaan sakatlanınca sağ beke geçti. Barış savunma performansıyla taraftarlardan tam not aldı.