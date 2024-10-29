Kupada büyük heyecan

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu karşılaşmaları bugün oynanacak 8 maçla start alacak. Birçok önemli takım zorlu karşılaşmalarda üst tura yükselmek için kıran kırana yarışacak. Çekişmeli geçecek mücadeleler A Spor'dan yayınlanacak. Öte yandan geçmiş yıllarda seribaşı takımların sahasında oynaması kuralı bu sene kaldırıldı.

Bu değişiklikle birlikte saha avantajı daha dengeli hale geldi. Ayrıca alt liglerden takımların sürpriz yapma olasılığı da arttı. Eleme turunda 4'ü Trendyol Süper Lig'de, 7'si ise Trendyol 1. Lig'de mücadele eden toplam 70 takım yer alıyor. Bu turda eşleşmeler tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Kazanan tur atlarken; kaybeden takım ise kupaya bu turda veda edecek.