Tüm gözler Osimhen’de

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Beşiktaş derbisinde rakip kaleyi yıpratmaya çalışacak. Okan Buruk'un özel olarak ilgilendiği Nijeryalı, bugünkü maça tam konsantre. Tecrübeli çalıştırıcının öğrencisini "Sen yıldız golcüsün. Derbide gerekeni yap" diye motive ettiği öne sürüldü. 25 yaşındaki forvetin, Beşiktaş derbisiyle ilgili takım arkadaşlarına "Elbette zorlu bir maç olacak. Maçta her şeyimizi verelim. Gol atmam önemli değil. Önemli olan şampiyon olmak. 3 puanı almamız lazım. Fenerbahçe maçındaki gibi oynamalıyız" dediği ifade edildi. Bu sezon Napoli'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Victor Osimhen, hepsi Süper Lig'de olmak üzere 3 kez gol sevinci yaşadı.

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