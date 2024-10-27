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Yağmur Tanrısevsin, Ballon d’OR’da boy gösterecek

A Milli Takım’a verdiği destekle herkesin takdirini toplayan Yağmur Tanrısevsin, dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan Ballon d’OR’da boy gösterecek. Tanrısevsin tören öncesi kırmızı halıda boy gösterecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024
Yağmur Tanrısevsin, Ballon d’OR’da boy gösterecek

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A Milli Futbol Takımı'nın gönüllü futbol elçisi Yağmur Tanrısevsin, ülkemizi temsil etmeye devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tribündeki yerini alan ve taraftarlarla maçlardan önce bir araya gelen oyuncu, bu defa futbol dünyasının en önemli organizasyonlardan biri olan Ballon d'Or'a gidiyor. France Football dergisi tarafından 1956 yılından itibaren düzenlenen Ballon d'Or'da yerini alacak Tanrısevsin, bugün Fransa'ya gidiyor.

KIRMIZI HALIDA BOY GÖSTERECEK!
Oyuncu, Pazartesi Paris'te gerçekleşecek tören öncesi kırmızı halıda da yer alacak. Tanrısevsin, oyunculuktaki başarısı ve güzelliğiyle Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra Ballon d'Or'a da damga vuracak. Ballon d'Or' adayları arasında milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler bulunuyor.

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