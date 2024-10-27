Uğurcan Çakır: Utanç duyuyorum

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır maçtan sonra ses getiren açıklamalar yaptı. Başarılı kaleci mağlubiyetten dolayı utanç duyduğunu söyleyerek, "Maçı daha çok isteyen Göztepe'ydi. Onları tebrik ediyorum. Herkesin artık kendisini sorgulaması gerekir. Daha çok çalışmamız, arkadaşın için bir şeyleri vermemiz çok önemli" diye konuştu. Kırmızı karttan sonra sistemlerinin çöktüğünü vurgulayan milli eldiven, "Herkes saklanmaya başladı. Göztepe sanki bizden daha fazlaydı" ifadesini kullandı.

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