Galatasaray aşkı ağır bastı!

Galatasaray taraftarına müjde... Cimbom'un sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu. Yıldız oyuncu, her geçen gün Galatasaray'a ve İstanbul'a daha da alıştı. İlk etapta Dries Mertens ve Hakim Ziyech'in de oturduğu rezidansa yerleşen Nijeryalı golcü, kariyerinin en huzurlu dönemini yaşıyor. Osimhen'in Mauro Icardi'nin de yaşadığı bölge olan Göktürk tarafından ev bakmaya başladığı öğrenildi. Galatasaray'da çok mutlu olan ve devre arasında transferi düşünmeyen Nijeryalı, Kemerburgaz Tesisleri'ne de yakın olma maksadıyla bu bölgeye taşınmayı planlıyor. Osimhen'in Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile de iletişimi çok iyi. Nijeryalı yıldız futbolcu, Okan hocayı 'Baba' olarak görüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN