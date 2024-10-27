Dusan Tadic gönülleri fethetti! Deprem bölgesi Hatay’da okul yaptırdı

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, geçtiğimiz yıl deprem bölgesi Hatay'da yaptığı anlamlı bağışla takdir topladı. Tadic, tüm masraflarını kendisi karşılayarak bir okul yaptırdı ve bu hareketiyle gönülleri fethetti. Tecrübeli futbolcunun yaptırdığı okula, yetkililer tarafından isminin verilmesi istendi. Ancak 35 yaşındaki yıldız, teklifi geri çevirip projenin gizli kalmasını talep etmesiyle dikkat çekti. Başarılı sol kanat yaptığı bu anlamlı yardımla Hatay'daki çocukların eğitimine katkı sağladı. Böylece Sarı-Lacivertli camiada çok büyük bir saygı kazandı.

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