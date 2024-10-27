SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Deplasman canavarı Samsunspor

Ligin sürpriz takımı Samsunspor, Kasımpaşa’yı dış sahada 4 golle yendi. Karadeniz ekibi bu sezon çıktığı 5. deplasman maçını da kazanarak önemli bir başarı elde etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024
Deplasman canavarı Samsunspor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Samsunspor'u tutana aşkolsun. Karadeniz ekibi Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 yenerek 5. deplasmanda 5. galibiyetini elde etti. Ntcham 2 penaltı kaçırdıktan sonra Kasımpaşa, Aytaç'la 1-0 öne geçti. İlk devre Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle bitti. 2. yarı sahada fırtına gibi esen Karadeniz ekibi önce Holse ile beraberliği yakaladı. Ardından Soner Aydoğdu Samsunspor'u 2-1 öne geçirdi. Bu gollerle yetinmeyen Kırmızı-Beyazlılar Holse ve Tait'in golleriyle maçı 4-1 önde bitirerek maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kainat iblisi Gülen’in gebermesi sonrası FETÖ’de ’karanlık kurul’ planı! Akıl hocaları CIA tek dertleri para... İsim isim şer heyeti
EMEKLİYE EŞİT ZAM: Milyonların Ocak zamları şekilleniyor! Refah payı eklenir mi? Taban maaş ne olur?
Somali Savunma Bakanı Nur’dan Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür: Sınırları aşan kardeşlik | Dikkat çeken Osmanlı detayı
2025 asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? 2 formül masada... Emekli aylığı artışına enflasyon ayarı
Bakanlık düğmeye bastı: Fahiş kiraya ilan freni! İşte 10 soruda yeni dönem...
Soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast’a Filistin destekçilerinden tarihi ayar: Başınızın üzerinden kırmızı bir üçgen mi geçti?
Galatasaray ile Beşiktaş derbisini TAKVİM yazarları masaya yatırdı!
Başkan Erdoğan Hatay’da deprem konutlarını teslim etti: Evine girmeyen hak sahibi kalmayacak | İsrail bölgesel savaş istiyor
Netflix’ten sansür skandalı: Filistin yapımı filmler sessizce kaldırıldı
CHP’li Cemil Tugay’ın İzmir Körfezi’ndeki kirlilikle mücadele konusundaki çelişkili İfadeleri tepki çekti!
Kredi çekip alacaklar! Victor Osimhen’i bir dünya devi daha istiyor
MİT TUSAŞ saldırısının intikamını TUSAŞ’ta üretilen ANKA SİHA ile aldı: PKK/YPG’ye ait toplam 157 noktaya operasyon
Fırtına İzmir’de yıkıldı! Trabzonspor Göztepe’ye 2-1 yenildi
CANLI | İsrail İran’ı vurdu: Orta Doğu’da yeni cephe! Dışişlerinden sert tepki
Amerikan uşağı Fetullah Gülen gömüldü! İtiraf geldi: Amerikan kültürüne göre gömdük | Stadyum dolusu haşhaşi... Maskeliler kim çıktı?
SON DAKİKA