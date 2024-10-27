Deplasman canavarı Samsunspor

Samsunspor'u tutana aşkolsun. Karadeniz ekibi Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 yenerek 5. deplasmanda 5. galibiyetini elde etti. Ntcham 2 penaltı kaçırdıktan sonra Kasımpaşa, Aytaç'la 1-0 öne geçti. İlk devre Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle bitti. 2. yarı sahada fırtına gibi esen Karadeniz ekibi önce Holse ile beraberliği yakaladı. Ardından Soner Aydoğdu Samsunspor'u 2-1 öne geçirdi. Bu gollerle yetinmeyen Kırmızı-Beyazlılar Holse ve Tait'in golleriyle maçı 4-1 önde bitirerek maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti.

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