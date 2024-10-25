Herkese zam

2025 yılına çalışan-çalışmayan hemen herkes yeni gelirlerle başlayacak. Sadece memurların, emeklilerin değil, işçilerin de geliri artacak. Memurların ve asgari ücretlilerin maaşlarındaki artış pek çok kesime de yansıyacak. Peki kimin gelirinde ne kadar artış bekleniyor? İşte detayları...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ:

Maaşlara 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bu oran; OVP'deki yüzde 41.5 olan 2024 yılı enflasyonu tahminine göre 13.44 olarak bekleniyor. 2024 enflasyonu anketlerde ise yüzde 42.95-45.24 aralığında beklenirken, bunlara göre zam oranı yüzde 14.6-16.43 seviyesinde gerçekleşebilecek. Aylıklarla birlikte ek ödeme tutarları da yükselecek.

MEMURLAR VE EMEKLİLERİ: Maaşlara yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Fark dahil Ocak zammı, 2024 enflasyonu yüzde 41.5 çıkarsa yüzde 9.31'i, yüzde 42.95 olursa yüzde 10.43'ü, yüzde 45.24 çıkarsa 12.2'yi bulacak. 39 bin 205 lira olan en düşük memur maaşı 42 bin 855-43 bin 988, 17 bin 588 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı 19 bin 225-19 bin 733 lira aralığına yükselecek. Memurların aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi, emekli doktorların ilave ödemeleri de artacak.

ASGARİ ÜCRET: Halen net 17 bin 2 lira olan asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren artacak. Net asgari ücret, yüzde 41.5 olan enflasyon tahmini yansıtılırsa 24 bin 58 lirayı bulacak. Eğer refah payı da eklenerek yüzde 50'lik bir artışa gidilirse 25 bin 500 lira seviyesi aşılacak.

İŞSİZLİK MAAŞI: Son 4 aylık maaş ortalamasının yüzde 40'ı oranında belirlenen bu maaşta, en düşük ve en yüksek tutarlar yeni asgari ücretle artacak. İşsize damga vergisi kesilmiş olarak en az 7 bin 940, en çok 15 bin 880 lira verilirken, örneğin asgari ücret yüzde 41.5 artarsa en düşük tutar 11 bin, en yüksek tutar 22 bin lira seviyesine ulaşacak.

İHBAR TAZMİNATI: Asgari ücretlilerin ihbar tazminatı da artacak. Örneğin 2 haftalık ihbar tazminatı 7 bin 863 liradan enflasyon formüllerine göre 11 bin lira seviyesine yükselecek.

RAPOR PARASI: Asgari ücretlilerin iş göremezlik ödeneği günlük yatarak tedavide 333,38, ayakta tedavide de 444,50 lira. Enflasyon formüllerine göre günlük en az yatarak tedavide 471-500, ayakta tedavide 628-666 lira aralığına çıkacak.

ANNENİN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Doğum izninde 112 gün için en az 49 bin 784 lira ödeniyor. Bu paraya da asgari ücret zammı yansıtılacak. Enflasyon formüllerine göre en düşük tutarın 70 bin 444-74 bin 676 lira aralığına çıkması bekleniyor.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocukta 60, ikincide 120 ve üçüncüde 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. İşveren yarım maaş verirken; İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden ödüyor. Bu ödemeden damga vergisi kesiliyor. İŞKUR, her ay için 9 bin 925 lira veriyor. Bu tutar enflasyon formüllerine göre 14 bin lira seviyesine yükselebilecek.



SOSYAL DESTEKLER: Memur zammı pek çok sosyal desteğe yansıyacak. Artış tahminlerine göre; 4 bin 181 lira olan 65 yaş aylığı 4 bin 570-4 bin 691, 9 bin 77 lira olan evde bakım ve kronik hastalık yardımları 9 bin 923-10 bin 185, 3 bin 338 lira olan engelli yakını ve yüzde 40-69 engelli aylıkları 3 bin 648-3 bin 745, 5 bin 7 lira olan yüzde 70 engelli aylığı 5 bin 473-5 bin 617 lira aralığına çıkacak.



DİĞER ÜCRETLER: Yeni asgari ücret tüm çalışanları etkileyecek. Asgari ücretten yüksek kazananların maaşları, şirketleri tarafından yeniden belirlenecek. Ayrıca asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücretle çalışanlara avantaj oluşacak. Çalışanların vergi dışı bırakılacak kazancı artacak. Maaşı artan çalışanların işsizlik, iş göremezlik, tazminat ödenekleri de yükselecek.



KIDEM TAZMİNATI: Maaşlardaki artış tazminatlara yansıyacak. Yeni asgari ücretle kıdemde en düşük ve en yüksek tutarlar artacak. Halen çalışılan her yıl için en az 20 bin 2, en çok 41 bin 828 lira ödeniyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. En düşük tutara asgari ücret, en yükseğine memur zammı yansıyacak. Enflasyon formüllerine göre en düşük tutar 28 bin 303-30 bin 3, en yüksek tutar da 45 bin 722-46 bin 931 lira aralığına çıkabilecek.

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