Fenerbahçe yıldızlar topluluğu M.United’ı salladı ama yıkamadı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, dün gece Manchester United'a karşı sezonun en iyi futbollarından birini oynadı. Geriye düştüğü maçta En Nesyri'nin golüyle beraberlik golünü bulan Sarı-Lacivertliler istatistikleriyle dikkat çekti. Yüzde 52 topla oynama yüzdesiyle mücadele eden Fenerbahçe özellikle ön alanda yaptığı şok presle Manchester United'ı hataya zorladı. Yıldızlar topluluğu Manchester United, baskı nedeniyle uzun toplarla hücuma çıkmak zorunda kaldı.

2 NET GOL POZİSYONU VAR

Rakip ceza sahasında 27 kez topla buluşan Fenerbahçe, hücumda çok istekliydi. 2 net gol pozisyondan yararlanamayan Sarı-Lacivertliler, galibiyeti kaçıran taraf oldu. Fenerbahçe, Samsunspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta 22 kez rakip ceza sahası içinde topla buluştu. Topla oynama yüzdesi ise yüzde 45'ti. Kanarya, iyi oynamasına rağmen 1 puanla yetindi.



İRFAN CAN İLE 10 DAKİKA

Fener'in yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci, Manchester United maçının 79.. dakikasında oyuna dahil oldu. Milli oyuncu dün gece de 11'de tercih edilmedi.

OSAYI DE SAKATLANDI

Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'den sonra dün gece de Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Osayi Samuel sakatlandı. Bu sezon sakatlıktan çok çeken tecrübeli oyuncu ikinci yarıda yerini Becao'ya bırakmak zorunda kaldı.



ALTAY BAYINDIR'A SEVGİ SELİ

F.Bahçeli taraftarlar, maçı önces Manchester United kalecisi Altay Bayındır'a sevgi gösterisinde bulundu. Altay'a mücadele öncesinde çiçek verilirken milli kaleci de taraftarların sevgi gösterilerine alkışlayarak cevap verdi.