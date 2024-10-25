Alperen Şengün yeni sezona fırtına gibi başladı!

NBA'de Houston Rockets'ın sahasında Charlotte Hornets'a 110-105 kaybettiği maçta Alperen Şengün; 25 sayı, 18 ribaund, 5 asist, 4 top çalma ve 1 blok ile oynadı. Milli yıldız sahada kaldığı dakikada gösterdiği performans ile göz doldurdu. Maçın ardından konuşan basketbolcu "Son bölümde bu tarz maçları kaybetmek çok üzücü olabiliyor. Sezonun iç sahadaki ilk maçıydı. Ancak zamanı artık geriye alamayız. Sonuçta bu sadece tek bir maçtı. Önümüze bakmamız ve cuma günü oynayacağımız karşılaşmaya hazırlanmamız gerekiyor" dedi.



22 yaşındaki isim, geçtiğimiz günlerde Houston Rockets ile 5 yıllık 185 milyon Dolar'lık yeni bir sözleşmeye imza atarak Türk spor tarihinde en fazla kazanan sporcu unvanını elde etmişti. Şengün, NBA'de Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 1 yıl oyuncu opsiyonuna sahip 5 yıllık çaylak sözleşmesi imzalayan üçüncü kişi olmuştu. Geçtiğimiz sezonu; 21,1 sayı, 9,3 ribaunt, 5 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla tamamlayan Alperen Şengün, All-Star seçilme noktasına gelmişti.

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