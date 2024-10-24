Kartal Fransa’da çıkış peşinde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında bugün TSİ 22.00'de Fransa'da Olympique Lyon ile mücadele edecek. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'nde lig sistemine göre oynanan yeni formattaki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 kaybeden Kartal, ikinci müsabakasında da evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi. Sezona Süper Kupa galibiyetiyle başlayan Siyah-Beyazlılar lig performansıyla dikkat çekti. Geride kalan 8 haftada 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Beşiktaş rakip fileleri 17 kez sarsarken kalesinde ise 5 gol gördü. Immobile, Paulista, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy gibi oyuncuların performansı dikkat çekerken 'Kara Kartal' Avrupa'da istediği sonuçları alamadı.

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