Sen işini bilirsin Aslanım

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında bugün İsveç'in Elfsborg takımını konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak maç, saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT 1'den yayınlanacak. Maçı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali'nin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mihael Antic olacak. Elfsborg, 27. haftası geride kalan İsveç 1. Futbol Ligi'nde zirvenin uzağında kaldı. Geçen sezon İsveç Ligi'ni şampiyon Malmö'nün ardından averajla ikinci sırada bitiren Elfsborg, bu sezon istediği performansı sergileyemiyor. Bu sezon 27. haftası geride kalan ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Sarı-Siyahlılar, liderin 17 puan gerisine 7. sırada bulunuyor.

320 MAÇTA 114 GALİBİYET

Cimbom, Avrupa kupalarında yaptığı 320 maçta 114 galibiyet, 121 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, 'Kupa 2'de çıktığı 96 maçta 38 galibiyet, 26 yenilgi gördü.

EVİNDE BİR BAŞKA

Galatasaray, bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında PAOK'u evinde 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Elfsborg ile karşılaşacak olan Galatasaray, dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirildi.