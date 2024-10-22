Galatasaray, Elsfborg maçıyla beraber 4-4-2’ye dönecek

Yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u konuk edecek olan Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmayla beraber uzun süredir merakla beklenen formasyona geçmeye hazırlanıyor. Alınan bilgilere göre Okan Buruk, İsveç ekibine karşı 4-4-2 sistemini kullanacak.

Antalyaspor deplasmanında 3 golün altına imzasını atan Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi bir arada oynatacak olan tecrübeli hocanın idmanlarda tamamen bu düzen üzerine yoğunlaştığı öğrenildi. Mertens'i Elfsborg önünde kulübede oturmayı düşünen Buruk'un iyi sonuç vermesi durumunda Beşiktaş maçında da takımını 4-4-2 dizilişiyle sahaya sürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Osimhen ve Icardi ligin 7. haftasında Kasımpaşa maçında ilk kez bir arada oynamış ve skor bir anda 3-0 olmuştu. Ancak ikinci yarı Osimhen'in çıkmasının ardından maç 3-3 bitmişti.



ALIŞTI Bİ KERE!

Antalya'da harika bir röveşata golü atarak tüm dünyada ses getiren Victor Osimhen dünkü idmanında yıldızıydı. Nijeryalı forvetin antrenman sırasında sürekli röveşata vuruş çalışması yapması dikkat çekti.