Fenerbahçe, Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak hayal kırıklığı yaşatırken Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kararları maça damgasını vurdu. Sarı-Lacivertliler beklenen futbolunu sergileyemezken Portekizli hocanın Osayi Samuel'i kadroya almaması eleştirilerin en başında geldi. Mourinho'ya yapılan bir başka eleştiri ise İrfan Can gibi son haftaların başarılı oyuncusunu ilk 11'de düşünmeyerek onu 58'de oyuna almasıydı. Portekizli teknik adamın bununla da sınırlı kalmayarak Oosterwolde sakatlandıktan sonra oyuna kulübede oturan Levent Mercan'ın yerine Samet Akaydın'ı alması tepki çeken kararlardan biri oldu.



DUSAN TADIC: HAYAL KIRIKLIĞI

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic beraberlik sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Kişisel performansımdan çok sonuç önemli. Samsun zor bir takım ama bizim seviyemizdeki bir takım böyle gol yememeliydi" ifadesini kullandı.



OOSTERWOLDE DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Oosterwolde karşılaşmanın 73. dakikasında sol ayağına aldığı darbe sonrası sakatlandı. Sağlık ekibinin kontrolü sonrası Hollandalı yıldızın maça devam edemeyeceği anlaşıldı. Oyundan çıkan Oosterwolde'nin yerine Samet girdi.

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