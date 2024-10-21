Ciro Immobile 12’den vurdu!

Beşiktaş Immobile ile yürüyor. galibiyetler serisine devam ediyor. Sezon başında astronomik bir rakamla transfer edilen İtalyan futbolcu Konyaspor karşısındaki penaltı golüyle bu sezon tüm kulvarlarda 12 gole ulaştı. Karşılaşmanın 30. dakikasında takımını penaltıdan öne geçiren İtalyan yıldız böylece 12. golünü kaydetti. Aynı zamanda bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan Siyah-Beyazlı oyuncu rakip kaleye gönderdiği 11 isabetli şutun yüzde 73'ünü gole çevirmeyi başardı. Immobile Konyaspor karşısında da fitili ateşleyen isim oldu. Kazanılan penaltıyı gole çeviren Immobile bu sezon tüm kulvarlarda 12. golünü atarak alınan 3 puanda çok önemli rol oynadı.



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