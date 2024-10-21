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Beşiktaş, Konyaspor'u 2 golle avladı derbi öncesi rakibine mesaj yolladı

Siyah-Beyazlılar, Konya karşısında Immobile’nin penaltısıyla öne geçti. Ardından Rafa Silva ile 2-0’ı yakaladı. 2’nci devre skoru koruyan Beşiktaş aldığı 3 puanla zirvedeki takibini sürdürerek derbi öncesi moral kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024
Beşiktaş, Konyaspor’u 2 golle avladı derbi öncesi rakibine mesaj yolladı

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Kartal Konyaspor engelini 2-0'lık skorla aşarak Galatasaray maçı öncesi fire vermedi. Maçın başından itibaren rakibi önünde amansız bir baskı kuran Beşiktaş aradığı gole 30'da kavuştu. 28'de Semih ceza sahası içinde düşürülünce kazanılan penaltıyı Immobile gole çevirdi: 1-0. Siyah-Beyazlılar öne geçmenin verdiği moralle 45+2'de ikinci golü attı. Muçi'nin şık pasında Rafa Silva yerden bir vuruşla üstünlük sayısını 2'ye çıkardı. Beşiktaş devreyi 2-0 önde tamamladı.

2.YARI GOL SESİ ÇIKMADI
İkinci yarının 56. dakikasında Konyaspor gole çok yaklaştı. Guilherme'nin ortasında savunmadan seken topu Aleksic kale alanı çaprazında önünde buldu. Onun içeri çevirmek istediği topu Mert Günok uçarak ayağıyla çıkardı. 62'de Muçi sağ çaprazdan sert vurdu, top üstten dışarı gitti. 69'da Immobile'nin ortasında Gedson topa dokundu ancak top kaleyi bulmadı. Beşiktaş maçı 2-0 önde tamamladı.

KARTAL'IN EVDE FİRESİ YOK
Beşiktaş bu sezon evinde hiç puan kaybetmedi. Siyah-Beyazlılar Dolmabahçe'de oynadığı Antalyaspor, Sivasspor ve Eyüp maçlarından galibiyetle ayrılmıştı. Kartal dün de Konyaspor'u mağlup ederek evindeki 4. maçını kazanmış oldu.

MERT GÜNOK'TAN KUNG FU KURTARIŞI
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok Konyaspor'un karşı karşıya kaldığı pozisyonda havaya zıplayarak ayaklarıyla topa dokundu. Herkesi hayretler içerisinde bırakan bu kurtarış sonrası Beşiktaş bir paylaşımda bulunarak Mert için Kung Fu yakıştırması yaptı.

NAMAĞLUP YOLA DEVAM
Geçtiğimiz sezon ligde büyük hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, Konyaspor'u yenerken namağlup unvanını da korumuş oldu. Siyah-Beyazlılar bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken mağlubiyet yüzü görmedi.

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