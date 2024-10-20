2.32 metre sıçrayan Osimhen’den müthiş gol

Galatasaray Antalyaspor önünde farklı bir skorla galip ayrılırken Nijeryalı futbolcu Osimhen attığı golle maça damgasını vurdu. Ziyech'in ortasında sırtı kaleye dönükken sağ ayağıyla harika bir röveşata golü atan Osimhen bu golde tam 2.32 metre sıçradı.

Maçtan sonra konuşan yıldız golcü, "İnanılmaz bir gol attım. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bugün doğum günü olan hocama armağan ediyorum. Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olmazdı" dedi. Osimhen attığı golün Puskas Ödülü'ne aday olabileceğini sözlerine ekledi.