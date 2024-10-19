Mourinho dünyanın en fazla kazanan teknik direktörleri listesine girdi

Şu ana kadar Fenerbahçe'nin başında gösterdiği performansı tartışma konusu olan Jose Mourinho özellikle oynattığı oyunla birçok kesimden eleştiri alıyor. Ancak Portekizli hoca "Give Me Sport"un araştırmasına göre, dünyanın en fazla kazanan teknik direktörleri listesine en üst sıralardan girmeyi başardı.

GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMIŞTI

Fenerbahçe ile yaptığı sözleşme gereği yılda 10.5 milyon Euro garanti ücret kazanan Mourinho listenin 6. sırasında kendisine yer buldu. Tecrübeli hoca bu alanda çok sayıda önemli meslektaşını da solladı. Listenin ilk sırasında Roberto Mancini yer alıyor. 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran ve şu anda Suudi Arabistan'ın başında yer alan İtalyan hoca 26 milyon Euro'luk maaşıyla zirveyi kimseye kaptırmadı. Birçok futbol otoritesine göre dünyanın en iyi teknik direktörü olan Pep Guardiola 24 milyon Euro ile ikinci olurken, Arsenal'i çalıştıran Mikel Arteta 18 milyon Euro ile üçüncü oldu.

UNITED, FENER'İ AĞIRLAYACAK

Portekizli teknik adam Mourinho'nun geride bıraktığı isimler arasında PSG'yi çalıştıran Luis Enrique, Liverpool'da Jurgen Klopp sonrası görece gelen Arne Slot ve Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta UEFA Avrupa Ligi'nde konuk edeceği Manchester United'ın teknik direktörü Erik Ten Haag bulunuyor.



MOURINHO EN İYİSİYDİ

Eski İngiliz futbolcu John Terry, bir Chelsea taraftarının Tuchel'i kulüp tarihinin en iyi menajeri olarak iddia etmesine cevap verdi. Terry, "Hayır dostum, doğru değil. Chelsea tarihinin en iyisinin kim olduğunu herkes biliyor (Mourinho). Gerçekten inanıyor muydu bilmiyorum, ama o en iyisiydi. Mourinho ve Chelsea... Bitmeyen bir hikaye" dedi. Efsane golcü Drogba da Terry'ye destek verdi.



21 MİLYON EURO!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2 yıllık sözleşme karşılığında 21 milyon Euro kazanacak.