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Mehmet Akif Üstündağ 3. kez üst üste TVF başkanı seçildi

Ankara’daki genel kurulda Türkiye Voleybol Federasyonu Mehmet Akif Üstündağ 3. kez üst üste başkanlığa seçildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024
Mehmet Akif Üstündağ 3. kez üst üste TVF başkanı seçildi

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Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu dün Ankara'da gerçekleşti. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, 238 delegeden 188'inin katılımıyla çoğunluk sağlandı. Mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ ile Gökhan Dinçer'in başkan adayı olduğu genel kurulda, Abdi Serdar Üstünsalih oy birliğiyle divan kurulu başkanlığına seçildi.

Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Gökhan Dinçer ise 95 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı. 2016'dan bu yana görevini sürdüren Mehmet Akif Üstündağ girdiği üst üste 3. seçimi de kazandı. Üstündağ başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Alper Sedat Aslandaş, Ersin Yılmaz, Mustafa Alparslan, İlker Dinçay, Altuğ Erim, Zeynep Aydınlar Eröğüt, Abdurrahim Yıldız, Simge Gündüz, Hasan Semih Oktay ve Bahar Mert yer alıyor.

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