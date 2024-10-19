Giovanni Van Bronckhorst yarın Dolmabahçe’de hata istemiyor!

Beşiktaş'ın yarın Konyaspor ile oynayacağı maç öncesinde teknik patron Giovanni Van Bronckhorst, oyuncularından yüzde yüz performans bekliyor. Motivasyonu yükseltmek ve maçın önemini anlatmak amacıyla yapılan toplantıda Hollandalı hoca "Milli ara öncesi Gaziantep'te beklenmedik 2 puan kaybettik. Zirve yarışından kopmamak için evimizdeki Konyaspor maçını mutlak kazanmalıyız. Bir sonraki hafta derbide Galatasaray deplasmanına çıkacağız. Bu yüzden yarın en ufak bir hata istemiyorum" diye konuştu.

EN ÖNEMLİ EKSİK PAULISTA

7 maçta topladığı 17 puanla 3. sırada olan Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak Gaziantep karşısında alınan beraberliği telafi etmek istiyor. Öte yandan sakat futbolcuların alternatifleri de belirlendi. 49 yaşındaki çalıştırıcının, Rashica'nın yerine Muçi ya da Semih Kılıçsoy'a görev vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ta ileri ucun diğer üyeleri de Immobile ve Joao Mario olacak. Savunmada Gabriel Paulista da Siyah-Beyazlılar adına yarınki maçta önemli bir eksik olarak göze çarpıyor.