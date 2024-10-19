Anadolu Efes’ten muhteşem zafer

THY Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, İstanbul'da Yunan ekibi Olympiakos'u 91-89 yendi. Maç içerisinde 15 sayı geri düşen Efes, müthiş bir geri dönüşe imza atarak çok önemli bir galibiyete imza attı. Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin 24 sayıyla maça damgasını vurdu. Temsilcimiz, 4. maçında 2. galibiyetini aldı.

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