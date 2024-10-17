Osimhen müjdesi

Galatasaray'a Ada'dan müjdeli haber... Sarı- Kırmızılılar'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'i ocak ayında en çok isteyen kulüplerin başında Chelsea geliyordu. Ancak İngiliz basınından gelen bir haber Galatasaray'ı az da olsa rahatlattı. Football Insider'in aktardığı bilgilere göre Chelsea ara transfer döneminde Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak istese de bu durum pek mümkün görünmüyor. Çünkü Chelsea'nin Finansal Fair Play (FFP) kurallarından dolayı bu transferi gerçekleştirmesinin zor olduğu bildirildi. Ayrıca Victor Osimhen'in uzun vadeli geleceğine dair kararın önümüzdeki yaz mevsimine kalacağı da vurgulandı. Bu durum Osimhen'in ocak ayında Galatasaray'da kalma ihtimalini artırdı. Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olmayı başaran Nijeryalı golcü, 4 maçta forma giyerken 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

OKAN BURUK BABA GİBİYDİ

Osimhen, "Başka yerlere gidecektim, o sırada Okan Buruk ile konuştum. Beni baba olarak, hoca olarak, insan olarak derinden etkiledi. Takımın ne kadar kaliteli olduğunu, büyük hedefleri olduğunu iletti. Bu oyuncularla oynamak, başarılara imza atmak ikna ediciydi" dedi.