Milot Rashica’dan kötü haber var

Siyah-Beyazlı takımda bu sezonki performansıyla parmak ısırtan Milot Rashica, milli takımının Uluslar C Ligi 2. Grup'ta Güney Kıbrıs ile oynadığı karşılaşmada sakatlandı. Maçın 15. dakikasında üst ön adalesini tutarak kenara gelen kanat, yerini takım arkadaşı Muslija'ya bıraktı. 28 yaşındaki ismin acısı, yedek kulübesinde yüzüne yansıdı. Rashica'nın durumu birkaç gün içinde belli olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN