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Milot Rashica’dan kötü haber var

Siyah-Beyazlı takımda bu sezonki performansıyla parmak ısırtan Milot Rashica, milli takımının Uluslar C Ligi 2. Grup'ta Güney Kıbrıs ile oynadığı karşılaşmada sakatlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024
Milot Rashica’dan kötü haber var

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Siyah-Beyazlı takımda bu sezonki performansıyla parmak ısırtan Milot Rashica, milli takımının Uluslar C Ligi 2. Grup'ta Güney Kıbrıs ile oynadığı karşılaşmada sakatlandı. Maçın 15. dakikasında üst ön adalesini tutarak kenara gelen kanat, yerini takım arkadaşı Muslija'ya bıraktı. 28 yaşındaki ismin acısı, yedek kulübesinde yüzüne yansıdı. Rashica'nın durumu birkaç gün içinde belli olacak.

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