Lionel Messi Ronaldo’yu yakaladı!

Arjantin'in Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Bolivya'yı 6-0 mağlup ettiği maça Lionel Messi 3 gol, 2 asistlik performansıyla damga vurdu. 37 yaşındaki oyuncu, milli takım kariyerindeki 10. hat-trickini yaparken; Cristiano Ronaldo'nun milli takımlarda en çok hat-trick yapan oyuncu rekorunu egale etti. Arjantinli yıldız bu gollerin ardından milli takımdaki toplam gol sayısını da 112'ye çıkardı.

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