Fenerbahçe ilk yenilgisini Kızılyıldız önünde aldı

Fenerbahçe Beko bu kez kayıp... Euro Leagu'ye müthiş bir başlangıç yaparak ilk 2 maçında salondan zaferle ayrılan Sarı- Lacivertliler kendi seyircisi önünde Kızılyıldız'a 76-57 yenilmekten kurtulamadı. Bu sonuçla Kanarya ilk yenilgisini almış oldu. Maça etkili bir başlangıç yapan konuk takım ilk periyodu 26-12 önde kapattı. Sarı-Lacivertliler ikinci periyotta toparlanmalarına rağmen Kızılyıldız devreyi 38-31 önde kapatmayı başardı. Konuk ekip 3. periyotta da üstünlüğünü sürdürerek 54-42'lik bir skorla maçın final bölümüne girdi. Fenerbahçe Beko son periyotta da skorun verdiği moral bozukluğuyla rakibi karşısında etkisiz kaldı. Böylece Kızılyıldız salondan 19 sayı farkla galip ayrılarak ligde 3'te 3 yaptı.

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