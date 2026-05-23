Macron’un sarayındaki gizli güç! Brigitte’nin kıskançlığı gündem oldu: Yanında dişi sinek bile bırakmıyor
Macron çifti ile ilgili geçtiğimiz hafta patlak veren iddialar Brigitte Macron’un kıskançlığı ve Emmanuel Macron üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı. First Lady'nin geçitğimiz yıl Macron'a attığı tokat ve İranlı oyuncu Gülşifte Farahani iddiaların ortalığı karıştırdı. Elysee muhabiri Florian Tardif’in kitabında yer alan çarpıcı detaylar, Fransa First Lady’sinin saraydaki kadın çalışanlara kadar uzanan sert tavrını gözler önüne serdi. İddiaya göre Brigitte, Emmanuel'in yanında dişi sineğin dahi bulunmasına izin vermiyor, Elysee'de ise politikaları belirliyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron ilişkisine dair iddialar gündeme damga vurmaya devam ediyor. Brigitte'nin geçtiğimiz yıl dünyanın gözü önünde Macron'a attığı tokadın arka planı geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkarken kıskançlığı ise gündem oldu.
25 YAŞ FARK, CİNSİYET İDDİALARI…
Brigitte'in kendisinden 25 yaş küçük Emmanuel'in bir zamanlar öğretmeni olduğu herkesçe biliniyor. Brigitte'nin aslında erkek olduğu ve sonradan cinsiyet değiştirdiği ise dönem dönem yeniden gündeme gelen bir iddia. Ayrıca Macron'un gizli eşcinsel yaşamını örtbas etmek için Brigitte ile evli olduğu dahi öne sürülüyor.
BRIGITTE'İN YIKICI KISKANÇLIĞI
Su götürmez gerçek ise Brigitte'in kıskançlığı. Elysee muhabiri Florian Tardif Macron çifti ile ilgili kitabında Vietnam ziyaretinde başkanlık uçağının kapısından görülen tokadın nedeninin, Macron'un İranlı oyuncu Gülşifte Farahani ile mesajlaşmaları olduğunu belirtmişti. İddiaya göre Macron platonik aşık olduğu Gülşifte'ye "Seni çok güzel buluyorum" diye mesaj atarken Brigitte'e yakalandı. Geçtiğimiz hafta gündem olan bu haberin ardından Brigitte'in kıskançlığı manşetlerden düşmüyor.
"AŞIRI GÜVENSİZ, AŞIRI SAHİPLENİCİ"
Tardif'in yazdığı kitap "Un Couple (Presque) Parfait" (Neredeyse Mükemmel Bir Çift), Macron çiftinin evliliğindeki istikrarsızlığı gözler önüne sererken İngiliz Daily Mail de Briggitte Macron'un aşırı güvensiz ve sahiplenici bir kadın olduğuna dikkat çekti.
Macron, 2017'de göreve geldiğinde First Lady'nin özel kalem müdürüne şunları söylemişti:
"Brigitte'in mutlu olması gerekiyor. Eğer sıkılıyorsa, eğer...Kendini işe yaramaz hissediyor; eğer akşam eve geldiğimde bana mutsuz olduğunu söylerse, bununla başa çıkamayacağım. Ve bu başkanlık döneminde başarısız olacağım."
MACRON'UN YANINDA TEK GÜZEL KADIN TUTMUYOR
Tardif, Brigitte için "Kadınların yırtıcı olduklarını her zaman biliyordu… ve bu yüzden onlara karşı temkinliydi. Bu durum, cumhurbaşkanının çoğunlukla erkeklerle çevrili olmasına kuşkusuz katkıda bulundu." İfadelerini kullanıyor. Macron'un iktidara geldiği dokuz yıl boyunca yaptığı atama listesine bakıldığında bu görüşü doğrulayan bir tablo ortaya çıkıyor. Atadığı yedi başbakandan yalnızca biri –anaç tavırlı Élisabeth Borne– kadındı ve o da iki yıldan kısa süre görevde kaldı.
"O KADIN ELYSEE SARAYI'NA GELMEYECEK"
Tardif'e göre First Lady, Élysée Sarayı'ndaki işe başvuran kadınların fotoğraflarını incelemek ister ve "Gösterin!" diye bağırırdı. Eğer etkilenmezse ya da güzelliklerinden çekinirse şu sözleri eklerdi: "O kadın Élysée Sarayı'na gelmeyecek!"
İddiaya göre Brigitte 2020 yılında güzel bir kadın stajyer'in Macron'u "baştan çıkarmaya çalıştığından" şüphelendi. Hızla harekete geçti ve yetkililere 20'li yaşlarındaki kadını birkaç gün içinde işten çıkarması için talimat verdi. Bu Brigitte'in isteğiyle tek görevden alma da değil.
MACRON KARAR VEREMİYOR
Tardif ayrıca Macron'un Brigitte olmadan bir türlü karar veremediğini de belirtiyor. İddialara göre siyasetle ilgili konularda da oldukça kararsız olan Macron, tüm konularda Brigitte'ten yardım alıyor.