Cevad Prekazi: Victor Osimhen’i kimse tutamaz

G.Saray'ın efsane ismi Cevad Prekazi, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Victor Osimhen transferini değerlendiren Prekazi "Osimhen'e inanamadım. Galatasaray'a geleceğine ve geldiğine inanamadım. İngiltere'ye gitmek istedi, problem Napoli'de oldu. Çünkü transfer büyük para. Nasıl Galatasaray'a geldi bilmiyorum. Büyük katkı verecek takıma belli. Onu kimse tutamaz" dedi.

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