Büyük heyecan devam ediyor! Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. eleme turu maçlarının kura çekimi sona erdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maçlarının kura çekimi sona erdi. Yapılan programa federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, kura çekiminde yaptığı konuşmada "Ziraat Türkiye Kupası bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Kupanın geride kalan turlarında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynandı. Bu maçlar, sonraki turlardaki maçlar için ışık oldu" dedi.

Bu yıl eleme müsabakalarının seri başı takımların sahasında oynanması kuralı kaldırıldı. 4'ü Trendyol Süper Lig, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları, 29-30-31 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.



İŞTE EŞLEŞMELER

- Kırıkkale FK-Yeni Malatya

- Silivrispor-Kayserispor

- İstanbulspor-Kilis Belediye

- Bursaspor-7 Eylül Turgutlu

- Kelkit Hürriyet-Kepezspor

- Aliağa Futbol-Anadolu Üniv

- İnegöl Kafkas-Atakaş Hatay

- 52 Orduspor-Şanlıurfaspor

- Kuşadası-Karaköprü Belediye

- Muşspor-İnegölspor

- Siltaş Yapı Pendik-Ayvalıkgücü

- Çimentaş Elazığ-Mustafakemalpaşa

- Adanaspor-Çorluspor

- Edirnespor-Batman Petrolspor

- Osmaniyespor-Serik Belediyespor

- Somaspor-Belediye Kütahyaspor

- Ergene Velime-Sebat Gençlik

- Sarıyer-Niğde Belediye

- Alanya 1221 -Adıyaman FK

- Kolibri Ağrı -Beyoğlu Yeniçarşı

- Fatih Karagümrük-Tokat Belediye

- Karacabey Belediye-Amasyaspor

- Bayburt Özel İdare-Samsunspor

- Bornova 1877-Fethiyespor

- Efeler 09 Spor-Adana 01 FK

- 23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor

- Belediye Derince-Tire 2021 FK

- Karşıyaka-Viranşehir Belediyespor

- Etimesgut Belediye-Mardin 1969

- Fatsa Belediyespor-Karaman FK

- Yeşil Yalova FK-Kırklarelispor

- K.Çekmece Sinop-Merkür Jet Erbaaspor

- Ankara Demirspor-Erciyes 38

- Bursa Nilüfer -MKE Ankaragücü

- Isparta 32 Spor-Pazarspor