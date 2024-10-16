Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes ligin üçüncü haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 93-91 mağlup olmaktan kurtulamadı. Temsilcimiz oyunun ilk periyodunu 24-23 önde bitirdi. Devre 52-52 sona ererken 3. periyotta 74-72'lik üstünlük sağlayan Anadolu Efes son periyotta etkisiz kalınca maçtan 93-91 yenik ayrıldı.
Anadolu Efes yine gülmedi
Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes ligin üçüncü haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 93-91 mağlup olmaktan kurtulamadı. Temsilcimiz oyunun ilk periyodunu 24-23 önde bitirdi.
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024