Hücum hattı değişiyor: İzlanda önünde 6 farklı ismin forma giymesi bekleniyor

Teknik direktörümüz Vincenzo Montella bu akşam İzlanda deplasmanında rotasyona gidecek. Tecrübeli hocanın 1-0 kazandığımız Karadağ maçına göre 11'de 6 farklı isme şans vermesi bekleniyor. Defansın sağında Mert'in yerine Zeki Çelik, solda ise Ferdi'nin yerine Eren Elmalı'nın forma giyeceği öğrenildi. Orta alanda kaptan Hakan'ın dinlendirilmesi ve Okay Yokuşlu'nun görev alacağı öğrenildi. Hücum hattında da önemli bir değişim olacağı belirlendi. Montella'nın sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarılan Barış Alper Yılmaz'ın yerine 9 numara pozisyonunda Bertuğ Yıldırım'a forma vereceği ifade edildi. Kanatlarda ise İrfan Can Kahveci ve Kenan Yıldız'ın oynayacağı öğrenildi.

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