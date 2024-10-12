Victor Osimhen derbiye yükleniyor

Cimbom'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in 28 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde forma giymesi bekleniyor. Yıldız oyuncunun iyileşme sürecinin hızlandığı ve derbiye özel olarak hazırlandığı bilgileri gündemde.

Bu durum Galatasaray'ın zorlu maç için elini güçlendirebilir. Nijeryalı golcünün sahada olması takımın hücum gücünü olumlu olarak etkiliyor. Sarı-Kırmızılı forvetin, 19 Ekim'de Antalyaspor ve 23 Ekim'de IF Elfsborg ile oynanacak maçlarda riske edilmeyeceği belirtildi. Victor Osimhen'in, Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı.