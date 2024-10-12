İlk 25’te sadece Kanarya var

Kısa adı IFFHS olan Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki dünyanın en iyi takımları listesini yayınladı. Süper Lig'de geçen sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın hemen ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe listede 25. sırayı alarak en başarılı Türk takımı oldu.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ise 52. sırada yer buldu. Beşiktaş ise dünyanın en iyi takımları arasında 105. sırada gösterildi. Trabzonspor'un 115. sırada olduğu listede en büyük sıçramayı ise Samsunspor yaptı. Karadeniz ekibi IFFHS'nin bir önceki raporunda 409. sırada yer alıyordu ve yeni yayınlanan listede 285. sıraya kadar yükselme başarısı gösterdi. Zirvede İspanyol devi Real Madrid yer alırken, Manchester City ikinci, Leverkusen ise üçüncü oldu.

İŞTE İLK 10 SIRA

1- Real Madrid

2- Manchester City

3- Bayer Leverkusen

4- Atalanta

5- Atletico Madrid

6- Borussia Dortmund

7- Bayern Münih

8- Botafogo

9- Atletico Mineiro

10- Barcelona