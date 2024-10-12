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Beşiktaş JK Asbaşkanı Onur Göçmez'den A Spor'a çarpıcı açıklamalar

Beşiktaş JK Asbaşkanı Onur Göçmez, berabere kalınan Gaziantep FK maçı hakkında A Spor'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024
Beşiktaş JK Asbaşkanı Onur Göçmez’den A Spor’a çarpıcı açıklamalar

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Beşiktaş JK Asbaşkanı Onur Göçmez, berabere kalınan Gaziantep FK maçı hakkında A Spor'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Kokmaz "Karşılaşmada Giovanni van Bronckhorst'a yan kulübe taciz yaptı. Adalet varsa Serdar hoca ile birlikte diğer hoca da ceza almalıydı. Bu gözlemcilerin bu şekilde raporları devam ederse; eşitlik, liyakat ve hukuk bilmezlik devam ederse bu lig bence de bitmez. Semih Kılıçsoy, bu takımın ve Türk futbolunun çok önemli parçasıdır. Semih ile hocamız arasında bir problem yoktur. Giovanni van Bronckhorst, sistem hocası ve Türk iklimini daha yeni tanıyor" dedi.

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