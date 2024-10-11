Olimpiyat’ta zorlu randevu

2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'na katılma mücadelesi veren Ümit Milli Futbol Takımı, bugün Letonya ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakada Daniyar Sakhi düdük çalacak.

DİŞİ KARTAL İYİ BAŞLADI

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı FIBA Avrupa Kupası'nda grubunda oynadığı ilk maçta İtalyan ekibi GEAS'ı deplasmanda 63-49 mağlup etmeyi başardı.

KAYSERİ'DE YENİ DÖNEM

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da Sinan Kaloğlu dönemi resmen başladı. 43 yaşındaki teknik adamın, Sarı-Kırmızılı takımdaki ekibi de belli oldu. Genç hocanın 5 yardımcı antrenör ile çalışacağı gelen bilgiler arasında.

U20 MİLLİ TAKIM 2-1 KAYBETTİ

Türkiye, 20 Yaş Altı Elit Lig üçüncü maçında konuk ettiği Portekiz'e 2-1 mağlup oldu. Takımımız 10. dakikada Halim Eroğlu ile 1-0 öne geçti. Ancak Portekiz 16'da Muniz ve 71'de Mendonca'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.