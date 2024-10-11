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Icardi’ye River kancası

Galatasaray’la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mauro Icardi’yle ilgili flaş bir iddia gündemi sarstı. Arjantin’in en önemli iki kulübünden biri olan River Plate’in tecrübeli yıldızı yeni sezonda kadrosuna katmayı planladığı vurgulandı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024
Icardi’ye River kancası

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Hem düşen performansı hem de özel hayatıyla son günlerin en çok konuşulan ismi olan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia gündemi sarstı. İddialara göre Arjantin'in en köklü iki kulübünden biri olan River Plate yıldız futbolcunun transferi için resmen düğmeye bastı.

WANDA DÖNMEK İSTEYEBİLİR!
Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Icardi'yi yeni sezonda kadrosuna katmayı planlayan River Plate'in henüz resmi bir görüşme yapmadığı ancak aracılar yoluyla 31 yaşındaki futbolcuyla temasa geçildiği ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı takımda ve İstanbul'da çok mutlu olduğunu her seferinde dile getiren Icardi'nin ülkesine dönüş fikrine nasıl yaklaşacağı merak konusu. B

U MAAŞI ASLA KAZANAMAZ
Ancak yıldız futbolcunun yeniden barıştığı Wanda Nara'nın artık Arjantin'de yaşamak istediği ve River Plate konusunda ısrarcı olabileceği de öne sürülüyor. Galatasaray'dan yılda 10 milyon Euro maaş alan Icardi'nin Arjantin'e dönmesi durumunda böyle bir sözleşmeye asla sahip olamayacağı belirtiliyor.

AĞIR ELEŞTİRİLER ALIYOR
Özellikle 2-2 sona eren Rigas karşılaşması sonrası performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan yıldız futbolcunun bugün takımla beraber çalışmalara başlaması bekleniyor. Icardi'nin önümüzdeki maçlarda göstereceği performans merakla bekleniyor.

MUTLU AİLE TABLOSU
Mauro Icardi uzun bir ayrılık sonrasında yeniden barıştığı Wanda Nara ile birlikte çektirdiği fotoğrafı Instagram üzerinden paylaştı. Fotoya ikilinin kızları ve yeni köpekleri de eşlik etti.

GÖZÜ HAGİ'NİN REKORUNDA
Galatasaray formasıyla 83 maçta 58 gole imza atan Mauro Icardi gözünü Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikti. Arjantinli futbolcu eğer ağları 15 kez daha havalandırırsa Sarı-Kırmızılı formayla en çok gol atan yabancı futbolcu olacak.

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