A Milli Takım Teknik Direktörü Montella: Ekim daha iyi olacak

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella iyimser bir tablo çizdi. İtalyan hoca Karadağ maçı öncesi her maça final gözüyle bakıldığını vurgulayarak, "Az bir sürede iki maç oynanıyor. Onları en iyi şekilde geçmek gerekir. Eylül ayında iyi sonuçlar aldık. Ekim ayı çok daha iyi olacak. Bu konuda şüphem yok. Eylül ayında aldığımız sonuçlar çok iyiydi. Bu iki maçta da iyi sonuçlar almak istiyoruz. Ekim ayından gayet umutluyum. En iyi şekilde temsil edeceğimizi biliyorum" dedi. Başarılı hoca Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği konusunda ise, "Arda'nın geleceği hakkında biz karar veremeyiz. Real Madrid karar verecek. Ben tabii ki futbolcularımızın daha çok oynamasını isterim" diye konuştu. İtalyan teknik adam Karadağ'ın çok iyi bir takım olduğuna dikkat çekerek, "İlk iki maçta sonuçlar istedikleri gibi olmadı. Duran toptan iki gol yediler. İkinci maçta da Galler'e karşı maçın başında geriye düştüler. Sadece sonuçlandıramadılar. Tehlikeli bir takım sonsuz saygı duyuyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp sonuç almak istiyoruz" diye konuştu. Montella gruptan çıkmak için puan hesapları yapmadıklarını ifade ederek, "Tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

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