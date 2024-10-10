Real Madrid en pahalı 100 kulüp arasında ilk sırada yer aldı

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) sözleşmeli futbolcuları en yüksek piyasa değerine sahip 100 kulübü açıkladı. Kadrosunda toplam 34 futbolcusu bulunan Real Madrid 1 milyar 728 milyon Euro'luk değeri ile ilk sırada yer aldı. İspanyol ekibini 1 milyar 417 milyon Euro ile 39 futbolcusu bulunan Manchester City takip etti. Listenin 3. sırasında kadrosunda tam 54 futbolcusu bulunan bir başka İngiliz temsilcisi Chelsea var. Maviler'in futbolcularının toplam değeri ise 1 milyar 388 milyon Euro. 4. sırada bir diğer Ada temsilcisi Arsenal bulunuyor. 34 futbolcusu bulunan Topçular'ın yıldızlarının değeri ise 1 milyar 225 milyon Euro. Listenin 5. sırasında Barcelona bulunuyor. Kadrosunda 40 futbolcu bulunan Katalan ekibinin yıldızlarının değeri 1 milyar 124 milyon Euro. İlk 100'de Türkiye'den ise Fenerbahçe ve Galatasaray yer aldı. Kadrosunda 35 futbolcu bulunan Sarı- Lacivertliler 182 milyon Euro ile 71. sırada yer alırken, 34 futbolcuya sahip Cimbom ise 175 milyon Euro ile 73. sırada kendine yer buldu.

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