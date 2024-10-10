PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Real Madrid en pahalı 100 kulüp arasında ilk sırada yer aldı

CIES, sözleşmeli futbolcuları en yüksek piyasa değerine sahip 100 kulübü duyurdu. Real’in 1.7 milyar Euro ile zirvede bulunduğu listede Fenerbahçe 182 milyon Euro ile 71. Galatasaray ise 175 milyon Euro ile 73. sırada yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024
Real Madrid en pahalı 100 kulüp arasında ilk sırada yer aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) sözleşmeli futbolcuları en yüksek piyasa değerine sahip 100 kulübü açıkladı. Kadrosunda toplam 34 futbolcusu bulunan Real Madrid 1 milyar 728 milyon Euro'luk değeri ile ilk sırada yer aldı. İspanyol ekibini 1 milyar 417 milyon Euro ile 39 futbolcusu bulunan Manchester City takip etti. Listenin 3. sırasında kadrosunda tam 54 futbolcusu bulunan bir başka İngiliz temsilcisi Chelsea var. Maviler'in futbolcularının toplam değeri ise 1 milyar 388 milyon Euro. 4. sırada bir diğer Ada temsilcisi Arsenal bulunuyor. 34 futbolcusu bulunan Topçular'ın yıldızlarının değeri ise 1 milyar 225 milyon Euro. Listenin 5. sırasında Barcelona bulunuyor. Kadrosunda 40 futbolcu bulunan Katalan ekibinin yıldızlarının değeri 1 milyar 124 milyon Euro. İlk 100'de Türkiye'den ise Fenerbahçe ve Galatasaray yer aldı. Kadrosunda 35 futbolcu bulunan Sarı- Lacivertliler 182 milyon Euro ile 71. sırada yer alırken, 34 futbolcuya sahip Cimbom ise 175 milyon Euro ile 73. sırada kendine yer buldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sözün bittiği yer! İkbal Uzuner’in katledildiği surlarda fotoğraf paylaşıp şarkı mırıldandı! Komşu olay gününü anlattı: Bağırtılar duydum
CHP’de neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu anlaştı mı? Özgür Özel kimi hedef aldı?
Çalışma izni değerlendirme kriteri güncellendi! O şirketler için şartlar değişti! İşte 10 soru 10 yanıt
Türkiye Lübnan’dan sivillerin tahliyesine başladı! Beyrut’ta Mehmetçik fırtınası
Emeklilik için hesaplar değişiyor | Borçlanma- ihya planlayanlar- isteğe bağlı sigorta ödeyenler dikkat
Arnavutluk ve Sırbistan’a ziyaret! Namazgah Camii’nin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak
Fenerbahçe Medina’nın alternatifini buldu!
CANLI | İsrail’den İran’a ’ölümcül misilleme’ tehdidi! Netanyahu ve Biden görüştü... Gazze’de çadır katliamı
İsrail’in klavye soytarısı Katz yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti’den sert tepki
Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Hakim karşına çıkan Eylem Tok hakkında karar verildi
Kayıp Rojin’in son görüntüleri ortaya çıktı! Ayağında sarı terlik elinde telefonla sırra kadem bastı
Surdaki vahşet ve siyahın ’şeytani’ tonu! Birçok kişinin atladığı kara detay ve satanistlerin ’Semih Çelik’ itirafı... Tanınan bir isimdi
Discord sapığı Tunahan Develioğlu tutuklandı! Kız çocuklarına istismar ve şantaj rezaleti
İrfan Can Kahveci için flaş sözler! Fenerbahçe’de kalacak mı?
12 yaşındaki erkek çocuğuna makyaj yapmışlardı! Esra Erol’da canlı yayınında büyük yüzleşme: Anne istismar mı edildi?
SON DAKİKA