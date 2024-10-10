Klopp futbola geri döndü

Ünlü Alman teknik direktör Jürgen Klopp, İngiliz devi Liverpool'da 9 yıl çalıştıktan sonra ayrılmıştı. 57 yaşındaki Klopp, teknik direktörlüğü de bıraktığını açıklamıştı. Alman futbol adamı Red Bull futbol grubunun "Küresel Futbol Başkanı" görevine getirildi. Buna göre Klopp; Red Bull'un futbol kulüplerini yönetecek. İmzanın ardından yaptığı açıklamada Klopp "Yaklaşık 25 yıl saha kenarında görev yaptıktan sonra böyle bir projede yer almaktan büyük heyecan duyuyorum. Görevim değişmiş olabilir; ama futbola ve oyunu bu hale getiren insanlara olan tutkum değişmedi. İnanılmaz futbol yeteneklerini geliştirmek, iyileştirmek ve desteklemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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