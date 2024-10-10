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Klopp futbola geri döndü

Jürgen Klopp, Red Bull’un küresel futbol direktörü olarak kariyerine devam etme kararı aldı. Alman hoca dünya çapındaki futbol projelerine liderlik edecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024
Klopp futbola geri döndü

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Ünlü Alman teknik direktör Jürgen Klopp, İngiliz devi Liverpool'da 9 yıl çalıştıktan sonra ayrılmıştı. 57 yaşındaki Klopp, teknik direktörlüğü de bıraktığını açıklamıştı. Alman futbol adamı Red Bull futbol grubunun "Küresel Futbol Başkanı" görevine getirildi. Buna göre Klopp; Red Bull'un futbol kulüplerini yönetecek. İmzanın ardından yaptığı açıklamada Klopp "Yaklaşık 25 yıl saha kenarında görev yaptıktan sonra böyle bir projede yer almaktan büyük heyecan duyuyorum. Görevim değişmiş olabilir; ama futbola ve oyunu bu hale getiren insanlara olan tutkum değişmedi. İnanılmaz futbol yeteneklerini geliştirmek, iyileştirmek ve desteklemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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