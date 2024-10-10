Euroleague’de Türk derbisi

THY Euroleague'in 2. haftası Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, bugün Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliğinde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. İki takım da Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67, Fenerbahçe Beko ise sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-71 yendi. Organizasyonda 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile 1 defa kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihinde 23. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini Lacivert-Beyazlılar, 14'ünü ise Sarı- Lacivertli ekip kazandı. İki takımın son olarak 29 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaşmış, mücadeleyi 83-82 kazanan Efes kupayı müzesine götürmüştü.

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