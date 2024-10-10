Aslan’ın Osimhen rüyası

Sezon başında Galatasaray'ın transfer ettiği Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan medyasından Corriere dello Sport, Galatasaray'ın Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak için harekete geçtiğini yazdı. Çok kısa bir sürede Galatasaraylı taraftarların gözde isimlerinden biri olan, kendisine yoğun ilgiden dolayı da epey memnun olan Osimhen'in, bonservisiyle kadroya katılmak istendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

75 MİLYON EURO

İtalyan gazetesi, Osimhen ile ilgili "Victor, İstanbul'da çok mutlu görünüyor. Formayı öpüyor, taraftarları öpüyor, taraftar ve şehir adına harika sözler söylüyor. Türkler için miktar 75 milyon Euro olacak. Kışın ödenecek ekstra 6 milyon aslında Osimhen'nin başka bir yere gitmesi durumunda bir tür tazminat olan fesih maddesiyle ilgili" yorumunu yaptı.

GALATASARAY 10 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan medyasından Ultimo Minuto ise Osimhen ile ilgili farklı bir iddia ortaya attı. Gazetenin haberine göre; Chelsea, Osimhen'i Ocak ayında kadrosuna katabilmek için Galatasaray'la sıkı pazarlık halinde. Şu anki durumda 75 milyon Euro Napoli'ye, 6 milyon Euro da (peşin olarak) G.Saray'a ödenecek. G.Saray bu rakamı 10 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışıyor.